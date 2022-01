Nieuwe getuige moordzaak Kuut: ‘Belserang was doelwit dubbele liquidatie Leiderdorp’

Connect on Linked in

Een nieuwe getuige die jarenlang verkeerde in de periferie van de ‘tattookillers’ heeft tegen RTV Oost gezegd dat het daadwerkelijke doelwit van de dubbele liquidatie in Leiderdorp in 2009 Boneka Belserang was. Bij de dubbele liquidatie werd ook Yassin Chakor uit Enschede doodgeschoten, van wie tot nu toe werd aangenomen dat hij het doelwit was. Maar de opgedoken getuige zegt dat het andersom was. ‘Yassin was alleen het lokmiddel’.

Verdwenen partij cocaïne

De getuige heeft hierover nooit iets verklaard bij de politie, maar zegt tegen RTV Oost: ‘De opdracht was voor Belserang. Hij was verantwoordelijk voor een verdwenen partij coke. Yassin was alleen het lokmiddel, omdat Onno hem kende vanuit Enschede.’

Met Onno wordt de uit Zuid-Korea geadopteerde Enschedeër Onno Kuut bedoeld, wiens levenloze lichaam in maart 2009 in een ondiep graf in de duinen bij Hoek van Holland werd gevonden. Hij bleek te zijn gemarteld en zijn hals was doorgesneden.

Moordeskader

Kuut behoorde tot de ‘tattookillers’, een moordeskader waarvan de leden op hun rug kenmerkende Chinese tatoeages dragen, met de tekst ‘wees daadkrachtig’. Kuut werd verantwoordelijk gehouden voor de dubbele liquidatie in Leiderdorp. Omdat hij Yassin Chakor kende uit Enschede was hij degene die hem moest lokken naar een parkeerplaats bij een pannenkoekenrestaurant in Leiderdorp.

Vrijwel altijd werd gedacht dat Amsterdammer Boneka Belserang, de jongere broer van wijlen Satudarah-kopstuk Etous, als een soort ‘collateral damage’ was doodgeschoten, maar volgens de nieuwe getuige klopt dat scenario niet. Belserang moest uit de weg worden geruimd.

Veel commotie

Door de moord op Boneka Belserang ontstond er volgens de getuige veel commotie in het criminele milieu. ‘Er werd tipgeld uitgeloofd door Etous Belserang. Ook een aantal oprichters van Satudarah zetten geld op het hoofd van de dader(s), evenals een persoon uit Den Haag.’

‘Te groot risico’

De getuige zegt dat Onno Kuut ‘een te groot risico’ werd. ‘Onno omleggen was de enige oplossing. Wat als ze Onno zouden ontvoeren en hij zou namen gaan noemen? Onno had er eerder ook al twee ‘gedaan’, onder meer samen met zijn bevriende opdrachtgever. Daar komt nog bij dat Onno voor al die moorden nog niet was betaald.’ Wie de opdrachtgever voor de moorden is, wil de getuige niet hardop zeggen. ‘Maar als je doordenkt, weet je het wel.’

‘Vier mannen gedaan’

De getuige die zich bij RTV Oost heeft gemeld kan een belangrijke aanvulling vormen op het bewijs in het hoger beroep van de moordzaak van Kuut. Of hij ermee ook naar de politie stapt, is onduidelijk. ‘Onno was zwaar werk gaan doen’, aldus de getuige. ‘Voordat hij zelf werd omgelegd, had hij vier mannen ‘gedaan’. Bij een aantal had hij samengewerkt met de opdrachtgever.’

Hoger beroep

Volgens justitie zijn vier zogenoemde ‘tattookillers’ verantwoordelijk voor de moord op Onno Kuut: de vorige week in de Dominicaanse Republiek neergeschoten Cor P., zijn broer Brian, Evert S. en Henk S. (geen broers). Tegen hen werd eerder levenslang geëist, maar ze werden alle vier door de rechtbank in Rotterdam vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Het Openbaar Ministerie is tegen de uitspraak in hoger beroep gegaan.

Naast de vier ‘tattookillers’ zijn er nog twee officiële verdachten in de moordzaak van Kuut: de Brit Stephen C. en Satudarah-oprichter Michel B., die eind december 2021 tot vijf jaar cel werd veroordeeld voor o.a. deelname aan een criminele organisatie.