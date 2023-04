‘Oprichter Satudarah aangehouden in drugsonderzoek’

Connect on Linked in

Een van de oprichters van Satudarah, de Enschedeër Michel “MiMa” B., is aangehouden in Noord-Brabant in een lopend onderzoek naar drugshandel en witwassen, zo meldt RTV Oost. In datzelfde politieonderzoek zijn eerder al aanhoudingen verricht, nadat de politie had meegelezen met criminele appjes die verstuurd waren met chatdienst Exclu.

Exclu

Begin februari pakte de politie een groot aantal verdachten op in een onderzoek dat zich richtte op wapen- en drugshandel. Daar waren mensen van de familie R. uit Oss bij en ook leden van Satudarah.

De politie maakte bekend dat de encryptiedienst Exclu door de politie was gekraakt en dat de recherche enige tijd had kunnen meelezen met de gebruikers.

Er zijn nog enkele personen uit de regio Enschede voortvluchtig.

Vrije voeten

B. werd eind 2017 op de Nationale Opsporingslijst geplaatst en in februari 2018 opgepakt in een Oostenrijks skioord. Hij is op vrije voeten gesteld na een veroordeling tot vijf jaar cel voor deelname aan de criminele organisatie Satudarah, eind 2021. In die zaak zijn ook andere bestuursleden van de inmiddels verboden MC veroordeeld.

Michel B. was ook verwikkeld in een strijd tussen criminele groepen in de regio Enschede. Eerder dit jaar zijn de hoofdverdachten van een van de partijen veroordeeld. Er zijn een aantal jaren geleden aanslagen gepleegd op woningen waar B. verbleef.

B. is ook verdachte geweest in het moordonderzoek over Onno Kuut, die in 2009 in een ondiep graf in de duinen bij Hoek van Holland werd gevonden.

