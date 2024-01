Over moord op Martin Kok: ‘Klaar, weg met die hond’

Connect on Linked in

De nieuwe informatie die deze week door het Openbaar Ministerie is toegevoegd in het dossier van het Marengo-proces gaat onder meer over de moord op misdaadblogger Martin Kok, in december 2016 op de parkeerplaats van seksclub Boccaccio in Laren. Volgens het Algemeen Dagblad concludeert het Openbaar Ministerie uit nieuwe leesbaar gemaakt berichten uit pgp-telefoons dat Ridouan Taghi persoonlijk de moord aanstuurde.

Hughes

Op 8 december 2016 heeft Martin Kok een ontmoeting met de Schot Christopher Hughes, met wie hij voor zijn misdaadblog Vlinderscrime een advertentiedeal over encryptietelefoons zou gaan sluiten.

Deze Schot is in Glasgow inmiddels veroordeeld tot levenslang voor medeplegen van de moord op Kok, maar hij komt niet voor in de nu bekend geworden chats. Een getuige verklaarde daar dat Hughes hem alles over de moord uit de doeken heeft gedaan.

Spotter

Volgens het Openbaar Ministerie blijkt uit de nu recent ontsleutelde berichten dat Anouar B. bij aanslag op Martin Kok op 8 december 2016 als “spotter” de bewegingen van Kok door moest geven.

Kok had bij hotel CitizenM vlak bij het Amsterdamse NS-station Amsterdam-Zuid een afspraak met Hughes. Daarna liepen ze samen naar de auto van Kok. Op bewakingsbeelden is te zien dat een man achter Kok aanloopt en een vuurwapen naast zijn hoofd houdt. Het wapen weigert kennelijk en Kok merkt niets.

What the fuck

Anouar B. chat volgens de recherche op dat moment met een pgp-telefoon die bij Taghi in gebruik is. Anouar B. zou hebben geschreven:

Die hond rijdt weg (…) Ze hebben niks gedaan, what de fuck man.

Taghi, althans een gebruiker met de nick “Enemy for all motherfuckers 1” zou hebben geschreven:

Niks gedaan en hij (Kok, red.) liep gewoon langs head (schutter, red.) heen!??

Hoerenclub

Kok en Hughes rijden dan naar de seksclub in Naarden. Enemy for all motherfuckers 1 weet dat al en geeft het door aan “Rambo” (volgens justitie Anouar B.).

Sir sir. Hij gaat nu naar Boccaccia, is in Laren, hoerenclub! Ik regel nu daar.

Justitie in Schotland ging ervan uit dat Christopher Hughes de plannen doorbriefde, en dat Taghi die info zo kon ontvangen. Volgens justitie moet Enemy for all motherfuckers 1 de schutter naar Laren hebben gedirigeerd.

Eenmaal in Laren geeft Rambo aan hem door:

Oké sir, head gaat rustig in de bosjes liggen, 10 meter van de auto van die hond.

Enemy for all motherfuckers 1:

Sir, zet head snel in positie!!! Zeg hem: headshot!!!!!

Enige tijd later loopt Martin Kok de seksclub uit. Christopher Hughes loopt niet met hem mee naar buiten. Als Kok in de auto zit neemt een nog onbekend gebleven persoon hem onder vuur.

Enemy for all motherfuckers 1 reageert op het bericht van Rambo dat het afgelopen is:

Klaar, weg met die hond.

Marokko

Opmerkelijk is dat justitie tot nu toe dacht dat iemand anders de spotter was geweest. Anouar B. werd ervan betrokken te zijn geweest bij een eerder dat jaar mislukte bomaanslag op een auto van Kok bij restaurant Klein Kalfje in Amsterdam.

Anouar B. kwam in 2017 vast te zitten in Marokko op verdenking van betrokkenheid bij een moordaanslag daar (hij kreeg 20 jaar cel). Hij legde in aanwezigheid van Nederlandse rechercheurs een verklaring af, ook over de moord op Martin Kok, maar die zeer korte verklaring hebben advocaten en de rechters nooit kunnen toetsen. Hij is er nooit nader over ondervraagd.

Amsterdam-Rijnkanaal

In die verklaring speelt B. zelf geen rol bij de aanslag op Kok. Hij wijst een andere Marengo-verdachte aan en een niet nader genoemde ‘negroïde man’ als schutter. Hij noemde Ridouan Taghi als de opdrachtgever.

Op B.’s aanwijzing werden in 2018 in het Amsterdam-Rijnkanaal bij Utrecht twee vuurwapens gevonden. Met een van die wapens zou volgens B. de moord op Kok zijn gepleegd. Onderzoek wees echter uit dat de twee wapens niet in verband te brengen zijn met bekende schietpartijen.

Een van de wapens vertoonde een klein defect, dat volgens de onderzoekers mogelijk in verband te brengen was met een weigering bij het afvuren.

