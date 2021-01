Nieuwe verdachten gearresteerd voor afpersing fruitbedrijf

Connect on Linked in

De politie heeft opnieuw twee verdachten aangehouden voor incidenten die mogelijk te maken hebben met de poging tot afpersing en bedreiging van een fruitbedrijf in Hedel. Het zijn een man van 21 jaar uit Bussum en een 16-jarige jongen uit Hilversum.



In 2019 en 2020 zijn er verschillende incidenten geweest met bedreigingen, beschietingen, vuurwerkbommen en brandstichtingen bij adressen die een link hadden met fruitbedrijf De Groot in Hedel. Van al deze incidenten wordt door de politie nu onderzocht wat precies de link is, aldus de politie.

De 21-jarige man wordt verdacht van betrokkenheid bij incidenten met vuurwerkbommen in Rosmalen en Tiel. De politie denkt dat de 16-jarige jongen betrokken was bij een incident met een vuurwerkbom in Kerkdriel. De twee worden nu verder gehoord over hun rol.

In december en januari werden er al zeven verdachten aangehouden. Van hen zitten er nog vijf in voorlopige hechtenis.

Een aantal verdachten werd recent vrijgesproken van deelname aan de poging tot afpersing. In een andere zaak staat een ander groepje verdachten terecht voor betrokkenheid bij incidenten.

Zie ook:

Lek safe house oorzaak verijdelde aanslag in Hilversum

Opnieuw ernstige bedreigingen tegen directie fruitbedrijf

Fruitbedrijf ten prooi aan cocaïnehandel (#3)

Fruitbedrijf ten prooi aan cocaïnehandel (#2)

Fruitbedrijf ten prooi aan cocaïnehandel (#1)