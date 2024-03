‘Spijtoptant Imperiale legde verklaringen af in Nederlandse strafzaak’

Connect on Linked in

De Italiaan Raffaele Imperiale, die in Italië terechtstaat voor het leiden van een criminele drugsorganisatie en daar kroongetuige (“pentito“) is, heeft vorig jaar september verklaringen afgelegd in de Nederlandse strafzaak over onder meer Rico “De Chileen” R.. Dat schrijft Het Parool.

De zaak Orinus 2 draait om een criminele organisatie waarvan de leden zich schuldig zouden hebben gemaakt aan witwassen, wapenbezit en moord. Dinsdag was er een voorbereidende zitting in de strafzaak voor de rechtbank in Amsterdam.

Een officier van justitie maakte daar bekend dat een team van de Nederlandse politie afgelopen september naar Italië is afgereisd om Raffaele Imperiale te verhoren. Hij zou een aantal verklaringen hebben afgelegd.

Rico R. werd in 2021 veroordeeld tot 11 jaar gevangenisstraf voor het leiden van criminele organisaties met liquidaties en witwassen als doel, in de zaak Orinus 1.

Justitie rekent Imperiale als een crimineel contact van zowel Rico R. als Ridouan Taghi. Hij woonde ooit een tijd in Amsterdam en werkte in coffeeshop Rockland in de Raadhuisstraat. Hij zou in de cocaïnehandel zijn gestapt en zich daarna hebben gevestigd in Dubai.

Na jarenlang procederen in onderhandelen werd hij in 2021, op verzoek van de Italiaanse autoriteiten, opgepakt in Dubai. Als spijtoptant legde hij een reeks verklaringen af in Italiaanse zaken. In Italië is in zijn proces inmiddels 14 jaar cel tegen Imperiale geëist.

Over de inhoud van de verklaringen is nog niets bekend.

In de strafzaak tegen voormalig strafadvocaat Inez Weski komt Imperiale ook aan de orde. Weski wordt ervan verdacht informatie van haar cliënt Taghi te hebben doorgespeeld aan diens zoon. Die informatie zou in verband staan met cocaïne- of financiële transacties van de familie Taghi met Imperiale.

De gevallen tv-presentator en advocaat Khalid Kasem heeft in Dubai zaken behartigd voor Imperiale, die volgens Kasem betrekking zouden hebben op ‘familierecht’.

