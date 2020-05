OM: nieuw ontcijferde pgp-chats leveren meer bewijs in Marengo

Connect on Linked in

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft meer pgp-berichten over liquidaties in het onderzoek Marengo ontcijferd. Volgens het Openbaar Ministerie gaat dit om communicatie tussen de broers Saïd, Mohamed en Zaki Razzouki.

Door Wim van de Pol

De berichten vullen volgens het OM verklaringen van kroongetuige Nabil B. over de voorbereidingen van een moordaanslag in Utrecht aan. Bij die aanslag werd op 12 januari 2017 uiteindelijk niet het beoogde doelwit maar een verkeerd slachtoffer doodgeschoten. In de berichten wordt gesproken over een foto die is gemaakt van het beoogde slachtoffer, die Nabil B. zou hebben gemaakt.

Dat klopt volgens het OM met kluisverklaringen van Bakkali waarin hij verklaarde dat Mohamed Razzouki hem, in opdracht van Taghi, had gevraagd om een foto van het beoogde slachtoffer te nemen en die foto door te sturen naar Saïd Razzouki.

Nader onderzoek aan de telefoon van Nabil B. heeft ook een foto van het doelwit naar boven gebracht. In de nieuwe berichten wordt volgens het OM ook duidelijk wat het motief voor de aanslag was, namelijk een ruzie tussen Ridouan Taghi en Mustapha F..

Rotterdam

Er is ook meer informatie gehaald uit een telefoon die bij verdachte Zakaria A. is gevonden en bij de in Marokko vast zittende Anouar B. in gebruik was. Samen met een ander zouden ze bezig zijn geweest met de voorbereidingen voor een (niet uitgevoerde) liquidatie in Rotterdam in december 2016. A. wordt verder verdacht van medeplegen en voorbereiden van verschillende moorden en twee niet uitgevoerde moorden.

Ook voor de verdachte Zakaria el H. is de informatie in die telefoon volgens het OM belastend, omdat hij ook met die aanslag in Rotterdam bezig was. El H. wordt ook berecht voor de moord op Samir Erraghib, de moord op Ranko Scekic en voor voorbereidingshandelingen in twee niet uitgevoerde liquidaties.

Alarasi

Justitie kondigde donderdag aan dat er voor bepaalde van de 17 verdachten waarschijnlijk nog moorden bij zullen komen in de tenlastelegging: die op Samir Jabli (op 1 december 2014 in Amersfoort) en Mohamed Alarasi (op 20 januari 2014), net als die op Abderrahim Belhadj in Amsterdam (in mei 2016).

Justitie vindt dat de rechter-commissaris met het verhoren van kroongetuige Nabil B. al flink gevorderd is en dat zijn verklaringen betrouwbaar overkomen omdat ze heel erg gedetailleerd zijn en gekraakte pgp-chats aanvullen. Het OM gaat er van uit dat de verhoren van B. eind juni weer verder gaan. Al met al denkt het OM vanaf januari volgend jaar met de inhoudelijke behandeling te kunnen beginnen. De advocaten van de verdachten denken dat dit veel te optimistisch is omdat met name de verhoren van kroongetuige Nabil B. nog veel tijd gaan vergen, onder meer omdat B. vaak weigert te antwoorden op vragen over mogelijke misdrijven die hij heeft gepleegd.

