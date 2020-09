Van dodenlijst naar solodebuut

Connect on Linked in

Voormalig Green Gang-lid Germaine Romero (1987) heeft donderdag onder de artiestennaam Yurmaine zijn eerste solosingle Niet Meer uitgebracht. De videoclip is uitgebracht op het muzieklabel OJ Fam. Entertainment, dat is opgericht door het broertje van rapper Djaga Djaga. Laatstgenoemde zit achttien jaar cel uit voor zijn betrokkenheid bij een liquidatie.

Op zijn eerste single schudt Yurmaine het gangsterrap-imago dat hij ooit had met Green Gang voorgoed van zich af. In zijn nieuwe nummer rapt en zingt hij met zware stem poëtisch en oprecht over een verbroken liefdesrelatie. Ook rapt hij liever niet meer achterom te kijken.

‘Ben nu verre van de man die ik voorheen was

Probeer al m’n bagages te verstoppen in één tas

Wil een schone lei dus gooi alles in één was

Probeerde te vergeten, kan niet stoppen, nog één glas’

Hoewel Yurmaine inmiddels dus aan een solocarrière timmert, is zijn verleden niet zo slick als zijn nieuwe track klinkt.

Wildwestschietpartij

In 2009 werd Germaine Romero veroordeeld tot zes jaar cel voor zijn betrokkenheid bij een wilde schietpartij in Amsterdam-Zuidoost. Daarbij werd op 17 februari 2009 een Volkswagen Golf met vier rivalen erin klemgereden en doorzeefd met 23 kogels. Wonder boven wonder raakte alleen de bestuurder van de auto slechts lichtgewond aan zijn hand tijdens de wildwestschietpartij. Green Gang-leden Ossi en F.I. werden voor de schietpartij veroordeeld tot acht jaar cel, JayJay (Djaga Djaga) kreeg 730 dagen jeugddetentie.

Moordplannen

Ook daarna bleef het lang niet altijd rustig rond Romero. Justitie verdacht de in januari dit jaar overleden Amsterdamse crimineel Cor van der T. ervan dat hij in 2015 liquidaties voorbereidde op JayJay, Germaine Romero en de Amsterdams-Turkse crimineel Baris Önder. Önder werd in 2015 geliquideerd, toen Van der T. al vastzat. Omdat het OM uiteindelijk niet kon bewijzen dat Van der T. de moordplannen had, werd hij vrijgesproken.

Saillant: terwijl Van der T. in dezelfde zaak wél een celstraf van drie jaar uitzat wegens verboden wapenbezit, zat hij aanvankelijk in dezelfde gevangenis in Zwaag als zijn vermeende doelwit Germaine. Die werd vervolgens overgeplaatst nadat Het Parool berichtte over de zaak.

Caloh Wagoh

Vorig jaar schreef Het Parool ook dat leden van motorclub Caloh Wagoh en medeverdachten in onderlinge pgp-berichten in februari 2017 plannen bespraken om zes Amsterdamse criminelen te liquideren. Het zou gaan om de broers Khalid en Mimoun B., rapper Jason L. alias Djaga Djaga, diens vriend Germaine R., Riff W. en de in juli 2019 doodgeschoten Inchomar Balentien. De moordplannen op R. en L. werden besproken door “The Wizzard” en “C-Murder” (volgens justitie Jermaine B. en Delano “Keylow” R.). Laatstgenoemden zitten vast in het Eris-proces waarin verschillende Caloh Wagoh-verdachten terechtstaan voor liquidaties en mislukte moordaanslagen.

Muzieklabel OJ Fam. Entertainment timmert sinds 2019 aan de weg met releases van o.a. Djaga Djaga, Roxy Rosa, Broertje en Ocs. Ook de documentaire van Djaga Djaga werd onder dezelfde vlag uitgebracht. De eerste videoclip en single van Yurmaine staat nu online.