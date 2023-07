Voormalig cokeverdachte opnieuw voor rechter, nu voor import 1061 kilo

Connect on Linked in

Voor de rechtbank in Haarlem vindt maandag een eerste pro-formazitting plaats tegen de 62-jarige Jan P. uit Den Helder. Hij wordt samen met anderen verdacht van de import van in totaal 1061 kilo cocaïne in Den Helder. Het gaat volgens justitie om twee partijen cocaïne die in het voorjaar van 2020 en eind 2020/begin 2021 zijn ingevoerd. P. werd eerder verdacht van de smokkel van bijna 800 kilo coke, die begin 2015 werd gevonden in een bestelbus bij de haven van Den Helder.

Door Roel Janssen / Beeld: begin 2015 werd in een bestelbus bij Den Helder bijna 800 kilo coke aangetroffen, in deze zaak was Jan P. ook verdachte.

Twee partijen

Jan P. wordt er door het Openbaar Ministerie van verdacht betrokken te zijn geweest bij de invoer van een partij van bijna 447 kilo cocaïne in de periode van 17 december 2020 t/m 5 januari 2021 en een partij van 614 kilo cocaïne in de periode van 6 april t/m 30 juli 2020. Bij zijn arrestatie op 5 april 2023 werd bij hem thuis een boksbeugel aangetroffen.

P. was eerder verdachte in een grote cocaïnezaak. Op 21 januari 2015 reed een zilverkleurige bestelbus uit de richting van de visafslag en marinehaven Den Helder uit. Nadat de bestuurder op de N99 door een patrouille van de Koninklijke Marechaussee werd gestopt vanwege ‘verdacht rijgedrag’ werd zijn busje doorzocht.

Sporttassen vol coke

In de bestelbus van de toen 27-jarige Amsterdammer Edin K. vond de douane achttien sporttassen met in totaal 794 cocaïne. De lading was vochtig. De partij had een groothandelswaarde van 28 miljoen euro. Het abnormale rijgedrag van K., die langzaam en telkens opzichtig remmend reed, werd veroorzaakt door de overvol geladen bestelbus, die bulkte van de pakketten coke.

Viskotter

Uit onderzoek bleek dat een Nederlandse viskotter de sporttassen met balen cocaïne uit zee had gevist. De lading was in het water gedumpt door een vrachtschip uit Ecuador. Uit de haven van Den Helder werd een sporttas opgevist met nog eens 20 kilo cocaïne. Schipper Peter B. zou die in paniek overboord hebben gegooid toen de politie arriveerde.

Inval in café

In totaal werden er in het onderzoek Puls zes verdachten aangehouden, waaronder de destijds 39-jarige Benny K., Peter B. (40), Peter P. (55), Jan P. (56) en Fred Z. (54). Er werden in Den Helder verschillende invallen gedaan, onder andere bij café De Bierbron van de broers P. Daarbij werden onder meer drie vuurwapens, telefoons, administratie en een speedboot aangetroffen en in beslag genomen.

Het OM eiste in november 2017 tegen schipper Peter B. en de twee opdrachtgevers, de broers Peter en Jan P., negen jaar cel. De twee bemanningsleden van de boot waarmee de cocaïne werd opgevist en de bestuurder van het busje, Edin K., hoorden zeven jaar cel eisen.

Vrijspraak en veroordelingen

Twee weken later werden de broers Peter P. en Jan P. vrijgesproken door de rechtbank Rotterdam wegens gebrek aan bewijs. De andere vier verdachten werden wel veroordeeld. De hoogste straf van zeven jaar cel was voor Peter B., de schipper van de Helderse viskotter HD 22.

De Bierbron

Medio juni 2018 werd café De Bierbron in Den Helder op last van de burgemeester gesloten wegens ‘schijnbeheer’. Jan P. spande in 2020 met zijn broer nog een rechtszaak aan tegen de gemeente Den Helder, die hen geen horeca- en exploitatievergunning wilde verlenen voor hun café. Sindsdien bestieren andere eigenaren de zaak.

Zie ook:

Rechtbank veegt Helderse coke-zaak deels van tafel

Verdachten 800 kilo coke voor de rechter

Raadsels rond mega-cokevangst Den Helder

‘Marine in onderzoek cokesmokkel betrokken’ (UPDATE)