30 jaar cel voor dubbele moord in McDonald’s Zwolle

De rechtbank in Zwolle heeft maandag 30 jaar celstraf opgelegd aan de 34-jarige Veysel Ü. voor het doodschieten van de twee broers Ali en Hüseyin Torunlar in de McDonald’s in Zwolle, op 30 maart 2022. Tegen U. was ook 30 jaar cel geëist.

Zakelijk conflict

De twee broers van Turks-Koerdische afkomst hadden op de bewuste middag een afspraak met Veysel Ü. om een zakelijk conflict over geld uit te praten. Dat gesprek escaleert. Nadat de drie mannen al 50 minuten met elkaar aan tafel zitten in de McDonald’s doet Ü. een bestelling, waarna hij binnen 1,5 minuut terugloopt en staand in de volle horecazaak van dichtbij op de twee broers begint te schieten.

Hij schiet elf keer en alle schoten zijn raak. Ali (57) en Hüseyin (62) overlijden ter plaatse aan hun verwondingen. Tientallen mensen, waaronder veel gezinnen en kinderen, zijn getuigen van de dubbele moord.

Schutter Veysel Ü. uit Rozendaal meldde zich dezelfde avond op het politiebureau in Deventer.

Voorbedachte raad

De rechtbank acht het overtuigend bewezen dat Ü. de beide broers met voorbedachte raad om het leven bracht en dat er sprake was van dubbele moord. Ü. wordt gezien als volledig toerekeningsvatbaar.

De drie mannen hadden een zakelijk conflict over investeringen in Turks vastgoed. Ü. zou een grote schuld hebben bij de broers. Hij heeft al direct verklaard te zijn afgeperst. In aanloop naar 30 maart 2022 had Veysel Ü. al een tijd een conflict met de zoon van één van beide broers. De andere broer speelde in dit conflict een bemiddelende rol. In het kader van dat conflict met de zoon van één van beide broers vond op 30 maart 2022 ook de afspraak in de McDonald’s plaats.

Koelbloedig

De rechtbank: ‘Tijdens die ontmoeting heeft de man op ogenschijnlijk koelbloedige wijze, welbewust beide mannen van het leven beroofd. De moord op deze twee mannen heeft de rechtsorde zeer ernstig geschokt.’

Naast 30 jaar gevangenisstraf moet Ü. ook een schadevergoeding betalen van in totaal ruim 200.000 euro aan de nabestaanden van de slachtoffers.

Zie hier voor de volledige uitpraak van de rechtbank.

