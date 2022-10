Alleen kapitein viskotter zwaar gestraft voor cocaïnetransport via Den Helder

Connect on Linked in

In de zaak van de invoer van bijna 900 cocaïne op viskotter HD 22 via de haven van Den Helder krijgt in hoger beroep alleen de kapitein een zware celstraf. Hij kreeg, net als eerder bij de rechtbank, zeven jaar cel. Twee bemanningsleden zijn alsnog vrijgesproken door het gerechtshof in Den Haag, na een veroordeling door de rechtbank. De chauffeur die met de cocaïne in zijn bestelbus werd betrapt krijgt dertig maanden cel.

Vrijgesproken

De zaak is al oud: de cocaïne werd in 2015 gevonden in een bestelbusje dat net was weggereden uit de haven van Den Helder. In december 2017 kwam de rechtbank tot een vonnis waarbij twee Noord-Hollandse broers, die het Openbaar Ministerie tussenpersoon en/of opdrachtgever beschouwde, werden vrijgesproken. Het bewijs tegen de twee berustte op één enkele getuigenverklaring.

Andere verdachten kregen lagere straffen. Het Openbaar Ministerie besloot in de zaak van de broers niet in hoger beroep te gaan maar in de andere zaken wel.

Invoer

Het gerechtshof vindt net als de rechtbank de kapitein van de viskotter schuldig aan invoer van cocaïne.

De chauffeur van het bestelbusje kreeg in hoger beroep een lagere straf dan geëist omdat hij niet voor invoer maar alleen voor het vervoeren is veroordeeld. Verder nam de rechtbank de lange duur van de zaak in aanmerking. In plaats van de geëiste vier jaar cel krijgt de chauffeur 30 maanden cel.

