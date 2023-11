‘Moord in Diemen in opdracht van Urker cocaïnehandelaar’

Connect on Linked in

Vincent Jalink (foto) werd in 2016 in Diemen doodgeschoten omdat hij Urker vissers 1 miljoen euro aan cocaïnegeld schuldig zou zijn geweest. Volgens Het Parool is dat de theorie die het Openbaar Ministerie gebruikt in een zaak tegen vier mannen die de moord op Jalink zouden hebben uitgelokt en hebben laten uitvoeren. De schutter kreeg eerder al 22 jaar cel.

Urker visser

Het Openbaar Ministerie denkt dat Jalink 1 miljoen euro had aangenomen om cocaïne te leveren aan een Urker visser, maar vervolgens die cocaïne nooit leverde. Een andere Urker, een tussenpersoon zou daarna opdracht hebben gegeven om Jalink te ontvoeren en hem de 1 miljoen plus een boete van 1 miljoen terug te laten betalen.

Vissersschuiten

Een aantal hoofdpersonen van de nieuwe strafzaak die woensdag dient voor de rechtbank in Amsterdam zijn al eerder vervolgd voor onder meer grootschalige cocaïnehandel via Urker vissersschuiten, waarin tot zes jaar cel is uitgedeeld. Het gaat om figuren uit de Amsterdamse onderwereld en een Urker.

Visser Andries K. wordt verdacht van drugshandel, lidmaatschap van een criminele organisatie en het opdracht geven tot ontvoering, Ferry B. uit Wieringerwerf van het opdracht geven tot ontvoering en witwassen van bijna 30.000 euro, Muhammad S. (36) van moord, witwassen en vuurwapenbezit, en Willy F. van moord.

Eerder werd een andere betrokkene, en een nauw contact van Muhammad S. (36) al tot levenslang veroordeeld, voor andere zaken: Naoufal ‘Noffel’ F. (43).

S. ontkent overigens betrokkenheid bij de moord.

‘Misverstandje’

Justitie beschikt over door de politie leesbaar gemaakte pgp-berichten. Daaruit zou blijken dat de beoogde uitvoerders van de ontvoering af hebben gezien en besloten dat het beter was om Jalink dood te laten schieten, omdat ze niet verwachten hun gage van een miljoen bij hem te kunnen incasseren.

In een bericht zou te lezen zijn dat de ontvoering maar beter een ‘misverstandje’ kan zijn.

Geseponeerd

De moordopdracht wordt daarna uitgezet bij Willy F. (34), die ten tijde van de moord nog met een enkelband loopt. De politie vermoedt op basis van een tip, observaties en andere bewijsmiddelen dat Willy F. en rapper Jason L. (31, “Djaga Djaga”) de moordopdracht aannamen. Gideon G. en een andere man voerden die uit.

Maar voldoende bewijs tegen de nog altijd populaire rapper Djaga Djaga is er niet, zijn zaak is geseponeerd. Hij zit een staf van 18 jaar cel uit voor het aansturen van een liquidatie bij Bijlmerflat Kikkenstein. De politie rekent Jason L. tot een groep die ook voor Ridouan Taghi moorden uitvoerde.

Zie voorgaande berichten:

Contact van Noffel krijgt 13 jaar voor cokesmokkel

Urker visser in zaak Jalink weer vrij (UPDATE)

Urker visser opgepakt voor liquidatie Jalink (UPDATE)

Zwijgende verdachten over sprekende pgp-berichten