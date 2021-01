Politie-invallen in Naarden en Bussum in onderzoek fruitbedrijf (UPDATE)

Connect on Linked in

Arrestatieteams van de politie hebben dinsdagmorgen binnengevallen gedaan in huizen in Naarden en Bussum. Aan NH Nieuws heeft een woordvoerder van de politie gezegd dat het gaat om een onderzoek dat loopt bij een andere politie-eenheid en dat later vandaag de reden zal worden gegeven. Een doorgaans betrouwbare bron meldt aan Crimesite dat de invallen zijn gedaan in het onderzoek naar de poging tot afpersing en liquidatie van de directie van fruitbedrijf De Groot.

Een arrestatieteam viel eerst een flatwoning aan het Prinses Beatrixhof in Naarden binnen. Daar zouden ook medewerkers van Defensie bij aanwezig zijn geweest, mogelijk om te zoeken naar verbogen ruimtes. Omstanders zeiden aan NH Nieuws dat een uur na de inval drie kleuters en een vrouw naar buiten werden gebracht en zijn opgehaald. Er is ook één auto in beslag genomen. Er is vanochtend ook een inval geweest in een huis in Bussum. Volgens de politie is sprake van een reeks invallen in het Gooi.

Bij de invallen is in ieder geval Ali G. aangehouden. Hij is de hoofdverdachte in een van de drie rechtszaken die lopen naar de bedreigingen en intimidaties van de directie en (oud-)medewerkers van fruitbedrijf De Groot in Hedel. Op 6 januari wil de Arnhemse rechtbank zijn zaak inhoudelijk behandelen. Hij en drie medeverdachte worden verdacht van poging tot afpersing van De Groot. De advocaat van Ali G. wil geen enkel commentaar geven.

In een andere zaak zijn mensen onder meer verdacht van plaatsen van een handgranaat bij een woning in Kerkdriel waar een familielid van De Groot woonde. Die zaak staat los van die tegen Ali G.

Half september zijn er twee verdachten opgepakt in een onderzoek naar twee brandstichtingen. In Hedel raakten daarbij twee oud-medewerkers van De Groot gewond en brandde een vrijstaande woning af.

In de nacht van 22 december zijn er drie mensen opgepakt in Hilversum en Naarden. Eén van hen wordt ervan verdacht een aanslag te hebben willen plegen op een dochter van één van de directeuren van De Groot die in Hilversum in een safe house was ondergedoken.