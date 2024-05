‘Proces tegen Britse cokehandelaar over moord op Groningse onderwijzer in november’

Connect on Linked in

De veroordeelde drugshandelaar Robert Dawes zal in november voor de rechtbank bij Schiphol terechtstaan voor het opdracht geven voor de liquidatie van onderwijzer Gerard Meesters (52) in Groningen, in 2002. Volgens het Dagblad van het Noorden zijn er vanaf 11 november vier dagen uitgetrokken voor de zitting.

Bedreigd

Gerard Meesters is op 28 november 2002 in de deuropening van zijn huis met acht kogels geliquideerd. De afrekening was ingegeven doordat zus, Janette Meesters eerder dat jaar een partij van zo’n 1200 kilo hasj in Spanje zou hebben geript.

De criminele organisatie van Robert Dawes zocht wraak voor de rip, zo denkt het Nederlandse Openbaar Ministerie. Eerder was Meesters al door een groep mannen bedreigd. Hij kreeg een briefje uitgereikt met een telefoonnummer. Hij moest doorgeven waar zijn zus te vinden was, maar dat zei hij niet te weten.

Aangifte

Schutter Daniel Sowerby kreeg levenslang voor de liquidatie, wat hij zelf is blijven ontkennen. Sowerby heeft nooit verteld wie de opdrachtgever was.

Alleen de bedreiging, in gezelschap van de in 2014 geliquideerde Gwenette Martha, heeft Sowerby bekend. Martha werd ooit vervolgd voor heroïnetransacties met Robert Dawes.

Dawes is in 2015 bij Marbella gearresteerd in een groot Frans drugsonderzoek over de import van 1,3 ton cocaïne. Dawes kreeg in Parijs 22 jaar cel.

De kinderen van Meesters hebben in Nederland aangifte gedaan. In 2021 besloot het Openbaar Ministerie Dawes voor de moord te vervolgen. Nu is er volgens het Openbaar Ministerie voldoende bewijs verzameld om Dawes voor de rechter te brengen.

