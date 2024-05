Verdachten van aanslag op Paling zwijgen over opdrachtgever

Connect on Linked in

Voor het uitvoeren van de mislukte moordaanslag op Cor “De Paling” P. staan deze week vijf verdachten terecht. Dinsdag verschijnt de mogelijke schutter voor de rechtbank in Zwolle. Schiedammer P. zat op 4 januari 2022 aan het stuur van zijn witte SUV in de Dominicaanse Republiek toen schutters hem vanaf een scooter onder vuur namen. Hij raakte levensgevaarlijk gewond aan zijn hand, zijn long en zijn wervelkolom.

Opsporen

P. werd internationaal gezocht nadat hij in januari 2020 zijn enkelband doorknipte en zich onttrok aan zijn voorlopige hechtenis in de zaak van de moord op Onno Kuut. Hij wacht na een vrijspraak bij de rechtbank zijn zaak in hoger beroep af.

Maandag stonden de 24-jarige verdachte Jordi van der S. uit Amersfoort en zijn en zijn broer Francis S.B. (23) terecht. S. B. wordt ervan verdacht eind 2021 naar de Dominicaanse Republiek te zijn gereisd om Cor P. op te sporen. Hij zegt dat hij zich nooit had gerealiseerd dat P. moest worden geliquideerd. Justitie denkt dat Van der S. hem vanuit Nederland aanstuurde en daarom voortdurend met hem in contact stond. Van der S. ontkent enige betrokkenheid bij de aanslag. Hij zegt bezorgd over zijn broer te zijn geweest.

Gezwegen

De verdachten ontkennen ook de suggestie die Openbaar Ministerie heeft gedaan als zou de groep van Ridouan Taghi de opdrachtgever van de moordaanslag zijn geweest. Er is anonieme informatie bij de politie binnengekomen dat Van der S. voor Jaouad F. zou hebben gewerkt, een neef van Taghi die in Marokko een celstraf uitzit.

Over anderen dan zichzelf hebben de verdachten gezwegen.

Van der S. is veroordeeld betrokkenheid bij een grote wapenvondst in Alphen aan den Rijn en voor een zware mishandeling die volgens het Openbaar Ministerie werd verordonneerd door Jaouad F. en een andere neef van Ridouan Taghi.

Een medeverdachte in die zaak was Krystian M. tegen wie het Openbaar Ministerie in januari levenslang eiste voor (mede) uitvoeren van de moord op Peter R. de Vries in 2021 in Amsterdam.

Jordi van der S. wordt als de “makelaar” gezien die de opdracht aannam en de uitvoerders van de aanslag op P. aanstuurde.

Getraumatiseerd

Dinsdag komt de zaak van Damian B. (21) voor de rechtbank. Justitie denkt dat hij de man was die in de Dominicaanse Republiek de schoten op Cor P. heeft afgevuurd. Er zijn nog drie andere twintigers verdachte in de zaak.

Cor P. beschikte over een serie valse paspoorten en identiteitskaarten en doste zich geregeld uit met een pruik. Hij heeft aan de recherche een beschrijving gegeven van de schutter.

Volgens zijn advocaat is hij getraumatiseerd door de aanslag en kan hij zijn linkerhand nog niet goed gebruiken.

Zie eerdere berichten over de zaak:

‘Aanslag op Cor “de Paling” P. bracht hem in handen van justitie’

‘OM twijfelt over identiteit bestuurder scooter bij aanslag’ (UPDATE)

9 jaar cel geëist tegen “Bokito” voor granaataanslag bij Satudarah-kopstuk

Drie jaar cel geëist tegen ’tattookiller’ Brian P. voor ontsnappingpoging uit PI Grave met drone