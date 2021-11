Vier jaar cel geëist tegen echtgenote van drugsbaas El Chapo

Connect on Linked in

Het ministerie van justitie in Washington heeft vier jaar celstraf geëist tegen de vrouw van de Mexicaanse drugsbaron Joaquin “El Chapo” Guzman, die zelf een levenslange gevangenisstraf uitzit. Emma Coronel Aispuro (32) werd in februari gearresteerd op Dulles International Airport buiten Washington en pleitte in juni schuldig aan alle drie de aanklachten tegen haar, waaronder drugshandel, witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

Boete

De voormalige schoonheidskoningin wordt beschuldigd van het optreden als tussenpersoon tussen “El Chapo” en zijn organisatie. De aanklagers eisen naast de celstraf ook dat ze vijf jaar onder toezicht wordt geplaatst na haar vrijlating en een boete betaalt van 1,5 miljoen dollar (1,3 miljoen euro).

Sinaloa-kartel

Guzman was de leider van het Sinaloa-kartel, een van Mexico’s meest beruchte en gewelddadige drugskartels. “El Chapo” werd in 2019 in de Verenigde Staten veroordeeld tot een levenslange celstraf en zit zijn straf uit in een zwaarbeveiligde gevangenis in Colorado. Volgens het Amerikaanse ministerie van justitie importeerde het Sinaloa-kartel in 25 jaar meer dan 495 ton cocaïne, 99 ton heroïne, 49 ton crystal meth en 99 ton marihuana.

Ontsnappingen

Aispuro, die zowel de Amerikaanse als Mexicaanse nationaliteit heeft, hielp “El Chapo” in 2015 ook ontsnappen uit een Mexicaanse gevangenis. De drugsbaron ontsnapte twee keer uit de gevangenis in Mexico: één keer verstopt in een waskar en een tweede keer door een tunnel in te glippen die tot zijn gevangenisdouche kwam.

Aispuro trouwde in 2007 met “El Chapo”, die 32 jaar ouder is dan zij, en de moeder is van hun tweelingdochters. Guzman werd tot zijn arrestatie in 2016 en zijn uitlevering aan de Verenigde Staten in 2017 beschouwd als de machtigste drugshandelaar ter wereld.

Deal

De Amerikaanse aanklagers hebben vier jaar cel geëist tegen Emma Coronel Aispuro die een deal heeft gesloten, waardoor ze wordt gezien als “minimale deelnemer” bij samenzwering. In de overeenkomst is niets vastgelegd over het afleggen van verklaringen over anderen. De federale rechtbank in Washington doet op 30 november uitspraak.

Zie ook:

Mexicaanse kathedraal afgesloten voor onderwereldhuwelijk dochter El Chapo

Vrouw van El Chapo lanceert ‘narco-merk’

Hoe El Chapo naakt met zijn minnares door een tunnel moest vluchten (VIDEO UPDATE)

De sms’jes van El Chapo aan zijn vrouw – en zijn maîtresse

Echtgenoot El Chapo gearresteerd op vliegveld Washington DC