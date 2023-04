Voormalig Caloh Wagoh-president ‘gered door God’ (VIDEO)

Connect on Linked in

Marciano M. (44), die in juli 2022 in het Eris-proces rond motorclub Caloh Wagoh tot één jaar cel is veroordeeld, is sinds deze week te zien in de YouTube-serie Gered van de EO. Hij vertelt daarin dat hij in de gevangenis God leerde kennen en naar eigen zeggen ‘gered werd uit een leven vol criminaliteit’.

Door Roel Janssen

Marciano M., die zich in de serie ‘Iwan’ noemt, is medeoprichter van de sinds 2021 verboden motorclub Caloh Wagoh, waarvan vier leden tot levenslang zijn veroordeeld. Ook was hij president van het Haagse chapter van de motorclub.

Verdenkingen

Het Openbaar Ministerie eiste in januari vorig jaar 25 jaar cel tegen M.. Hij werd ervan verdacht samen met anderen de moord op de Belgische zakenman Stefaan Bogaerts te hebben gepleegd, en lid te zijn van een criminele organisatie die moorden liet plegen.

Hoger beroep

In juli vorig jaar werd M. door de rechtbank tot één jaar cel veroordeeld. Opvallend, na een eis van een kwart eeuw. Het OM is tegen de uitspraak in hoger beroep gegaan. De komende maanden zijn er verschillende getuigenverhoren in het hoger beroep rond het Eris-proces.

Marciano M. werd op 21-jarige leeftijd veroordeeld tot 3,5 jaar cel wegens een overval. Daarna kreeg hij volgens justitie kortere straffen voor voornamelijk huiselijk geweld.

The Crips

In de EO-serie Gered vertelt ‘Iwan’ dat hij op zijn twaalfde van zijn vader hoorde over de straatbende The Crips, die overgewaaid was uit de VS. Jaren later zat hij zelf bij de Haagse Crips. ‘We hadden pistolen, messen, boksbeugels en knuppels. Als er wat gebeurde gingen we er vol op in. We hebben samen jaren achter de tralies gezeten met z’n allen.’

Wekelijkse clubavond

Uiteindelijk wilden twee neven van hem The Crips in de motorwereld brengen en vroegen ze hem erbij. Dat deed hij en M. bedacht naar eigen zeggen de naam Caloh Wagoh (‘zwarte rijders’). In het begin was er wekelijks een clubavond in zijn woonwagen. Niet veel later telde de motorclub zo’n 200 leden en zorgde M. er als ‘nomad’ voor dat er chapters opgezet werden.

In het omvangrijke liquidatieproces Eris zijn in de zomer van 2022 Delano “Keylow” R., Feno D., Jermaine B. en Ferrel T. tot levenslang veroordeeld voor betrokkenheid bij verschillende liquidaties in de onderwereld. Zij gingen alle vier in hoger beroep. In totaal zijn achttien verdachten veroordeeld tot celstraffen variërend van één jaar tot levenslang.

‘Nooit van gehoord’

Volgens Marciano M. zijn ‘iets van tien van 200 leden’ veroordeeld voor betrokkenheid bij verschillende liquidaties. ‘Van deze tien weet ik niet wat ze hebben gedaan’, zegt hij in EO-serie Gered. ‘Maar bij Opsporing Verzocht en RTL Boulevard werd Caloh Wagoh steeds vaker genoemd. Ik schrok en dacht: wat is dat nou joh? Er is binnen de club nooit van gehoord’, aldus M..

Dodenlijst

Na invallen bij circa veertig Caloh Wagoh-leden eind 2018, waarbij zo’n 800 politiemensen betrokken waren, werd er afluisterapparatuur bij M. (die niet thuis was) in zijn woning geplaatst. Even later hoort hij van de politie dat hij op een dodenlijst staat, maar door wie hij daarop is gezet zegt de politie niet. M. weet niet zeker of de politie een spelletje speelt of dat de melding serieus is: ‘Ik heb een kogelvrij vest aangetrokken en een pistool in mijn gokkast verstopt. Want mocht het echt zo zijn, dan moet ik mezelf kunnen verdedigen.’

Opgepakt door AT

Twee weken later wordt hij in zijn auto opgepakt door een arrestatieteam en vindt de politie een vuurwapen in zijn woning. M. vertelt in het EO-programma dat zijn advocaat zegt dat hij zich daar geen zorgen over hoeft te maken. ‘Hij schuift een dossier naar me toe waarin staat: ‘Iwan M. president motorclub Caloh Wagoh. Betrokken bij meerdere moorden en er staan meerdere moorden uit.’

Uiteindelijk moet hij naar eigen zeggen zeven maanden de gevangenis in voor het wapenbezit. Als hij de rechter vraagt naar het dossier met de verdenking van moord, geeft deze aan daar niks mee te maken te hebben. ‘Dus ze hadden een dossier opgebouwd met de gedachte: ‘Misschien weet hij iets en gaat hij praten’.’

Liquidatie Stefaan Bogaerts

Volgens het Openbaar Ministerie en de politie was Marciano M. als chauffeur voor de twee uitvoerders Errol van M. en Radjesh “Jack” S. betrokken bij de liquidatie op Stefaan Bogaerts, op 21 september 2017 in Spijkenisse.

Kroongetuige

Marciano M. is een ex-schoonbroer van kroongetuige Tony de G., die als voormalig lid van Caloh Wagoh uitgebreide verklaringen aflegde tegen zijn voormalige ‘brothers’. Volgens De G. speelde M. ook een rol bij het opdracht geven voor het beschieten van een woonhuis van de Marokkaanse hasjhandelaar Mohamed H. in Doorn, op 29 juni 2017. De G. zei in een van zijn verklaringen dat Marciano M. in opdracht van Caloh Wagoh-leider Delano R. leden Jack S., Tony de G., en anderen aanstuurde. Volgens De G. perste M. ook mensen af.

Na een eis van 25 jaar kreeg M. zoals gezegd dus één jaar cel, die hij al in voorarrest uitzat.

Pastoor ontmoet

M. zelf zegt in het EO-programma in de gevangenis een pastoor te hebben ontmoet die hem God leerde kennen. Na zijn vrijlating zou hij zijn criminele verleden achter zich hebben gelaten en werkt hij bij het Leger des Heils. ‘Mijn oude ik is niet meer. Jezus is voor mij de ultieme broeder.’ Of M. daadwerkelijk het licht heeft gezien, kan alleen hijzelf zeggen. Hij zegt vanwege God weg te zijn gegaan bij Caloh Wagoh, iets dat normaal niet zomaar kan. Maar wordt uit een motorclub stappen ook niet oogluikend toegestaan als je club inmiddels verboden is?

Media

Het is overigens niet de eerste keer dat Marciano M. de media opzoekt. Zo voerde hij in 2018 in meerdere lokale media namens woonwagenbewoners actie tegen het zogeheten uitsterfbeleid dat veel gemeenten hanteren sinds het afschaffen van de Woonwagenwet in de jaren negentig.