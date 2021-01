OM eist 18 maanden cel om poging afpersen fruitbedrijf (UPDATE)

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft tegen Ali el I. 18 maanden cel geëist wegens medeplichtigheid aan een poging tot afpersen van directeur William de Groot, van fruitbedrijf De Groot Fresh Group uit Hedel. Medio mei 2019 werd De Groot in verschillende dreigende sms’jes gesommeerd om 1,2 miljoen euro te betalen. In overleg met politie legde hij een paar dagen later als aanbetaling 1,5 ton aan cash in een auto in Zaltbommel. El I. reed op verzoek van onbekenden naar Zaltbommel, maar haalde uiteindelijk dat geld er niet uit.

Zaltbommel

De recherche kon hem door zijn telefoon uit te peilen in het vizier houden en kwam zo ook uit bij Ali G. (35). Justitie verdenkt G. van betrokkenheid bij het versturen van de sms’jes. De sms’jes werden verstuurd niet lang na de vondst van 400 kilo cocaïne bij De Groot. Er is geen bewijs in het dossier dat de dreiging te maken heeft met die 400 kilo.

Ali el I. kon met het ophalen van het geld enkele duizenden euro’s verdienen en reed met zijn medeverdachte (ex)vriendin naar Zaltbommel. Hij zei het gevoel te hebben gehad dat er iets niet klopte en pakte het geld uiteindelijk daarom niet uit de auto.

Hij heeft gezegd dat de opdracht kwam van ene ‘Pedro’. Verder heeft hij niets willen zeggen over de opdrachtgever, voor zijn ‘veiligheid’.

Justitie vindt dat El I. en zijn vriendin medeplichtig waren aan de poging tot afpersing, net als een derde verdachte. De officier vindt het verdacht dat El I. steeds contacten had met Ali G.. De twee zijn goede bekenden. Alle verdachten wonen in het Gooi.

Telefoon

Deze Ali G. was op een dag in het voorjaar van 2019 in de buurt van de telefoon die dreig-sms’jes verstuurde. Anders dan justitie eerst dacht bleek uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) niet dat de telefoon van G. die dag steeds meereisde met de bedreiger.

G. heeft overigens wel gezegd dat hij de bedreiger goed kent en wel ontmoette. Ook zei hij zelf in cocaïne te handelen maar niets te maken te hebben met De Groot of met het transport van 400 kilo dat bij De Groot is gevonden, vlak voordat de serie bedreigingen per sms begonnen.

G. zegt dat De Groot in het verleden geld heeft ontvangen voor cocaïnetransporten via zijn bedrijf. En ook dat medewerkers cocaïne van de bedreiger achterover hebben gedrukt. (tekst gaat verder onder reclame)

Brandstichting

Ali G. was op vrije voeten voor de poging tot afpersing maar werd deze week weer gearresteerd (met nog iemand anders) op verdenking van betrokkenheid bij brandstichting en explosies bij woningen van (ex)werknemers van De Groot. Half december werden daarvoor twee verdachten opgepakt. Sms-bedreigingen, schietpartijen en andere intimidaties zijn tot in december vorig jaar doorgegaan.

In de nacht van 22 december werden in Naarden en Hilversum drie mensen aangehouden, waarvan in ieder geval één op verdenking van het voorbereiden van een liquidatie of een ander zwaar geweldsmisdrijf.

Alle in december en januari aangehouden verdachten zitten in beperkingen. Ze mogen geen contact hebben met de buitenwereld en er wordt niets over hun zaak naar buiten gebracht. De familie De Groot wordt momenteel zwaar beveiligd.

Op 20 januari doet de rechtbank Arnhem uitspraak uit de zaak tegen Ali el I. en mede-verdachten. De zaak tegen Ali G. is aangehouden.

