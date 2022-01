Belgische justitie eist zeven jaar cel tegen Maruf “Paja” M. voor heroïnesmokkel

Connect on Linked in

In Antwerpen is door het Openbaar Ministerie zeven jaar cel geëist tegen de Nederlander Maruf “Paja” M. (65, links op de foto) voor zijn aandeel in een heroïnesmokkel via de Antwerpse haven. In de zaak is tegen een groep havenwerkers tot 12 jaar cel geëist wegens uithalen van vooral cocaïne, onder meer op de kaai van International Car Operators (ICO) in de Antwerpse haven, aldus de Gazet van Antwerpen. Het onderzoek komt voor het onderzoek naar de groep rond Martien R. uit Oss.

Schuur

De Belgische aanklager betoogde dat de dokwerkers vooral in opdracht werkten voor de organisatie van R. maar ook hun eigen invoerlijn op probeerden te zetten. Tijdens een observatie op een woonwagenkamp in Oss zag de Nederlandse politie een aantal onbekende figuren opduiken. Dat waren havenarbeiders Mario P. uit Zwijndrecht (B) en Kristof S. uit Kapellen. De politie luisterde ook een schuur af waar R. en zijn handlangers vergaderden. Onder meer die gesprekken zijn voor justitie het bewijs dat de havenwerkers cocaïne voor R. uit de haven haalden.

Schroot

De groep havenarbeiders zou als een soort criminele onderaannemer voor de Nederlanders hebben gewerkt. R. had een aantal dekmantelfirma’s laten opzetten die schroot transporteerden, en ook werden gebruikt om geld wit te wassen. In een van de zendingen met schroot vond de douane 315 kilo cocaïne. Er was verder een Brusselse firma die parkethout invoerde. In een lading hout is ook cocaïne gevonden. Verder meent het Openbaar Ministerie dat de groep op de kaai van ICO betrokken was bij de invoer van tenminste 1.800 kilo cocaïne.

Martien R. wordt in België niet vervolgd voor deze smokkel. Hij is vorig jaar veroordeeld tot 16 jaar cel door de rechtbank in Den Bosch als leider van een criminele organisatie (die zaak loopt nu in hoger beroep). Eerder werd R. vrijgesproken van de A73-moord. Hij kwam ook voor in het grote Nederlandse cocaïne-project “Dagger” (over mega-transporten via de Antwerpse haven). Dat onderzoek had raakvlakken met een groot Belgisch onderzoek naar hackers die cocaïnesmokkel faciliteerden in de Antwerpse haven (een hoofdverdachte in dat onderzoek is in 2020 in Turkije geliquideerd).

Paja

Er was volgens de aanklager ook een link met een groep heroïnesmokkelaars, onder de verdachten is Maruf “Paja” M.. Het Antwerpse parket ziet ­Paja als opdrachtgever van heroïnetransporten. Paja ontkent alle betrokkenheid en houdt vol dat hij door zijn naam in het onderzoek is gefietst.

Paja is een van oorsprong Bosnische Nederlander die in Den Haag een restaurant uitbaat. Hij behoorde tot de inner circle van onder meer de (vermoorde) Amsterdamse criminelen Sam Klepper en John Mieremet, en ook van Willem Holleeder.

In het strafproces tegen Holleeder werd hij als “De Allesweter” aangeduid, een man die in 1996 had bemiddeld in een conflict tussen Cor van Hout aan de ene kant en Stanley Hillis (en Servische criminelen) aan de andere kant.

Maruf M. is ook nog steeds verdachte in de slepende rechtszaak voor de rechtbank in Haarlem over de aanslag op Cor van Hout in 2000 in Amstelveen, samen met Nico V.. John Mieremet was voor zijn dood ook verdachte in die zaak.