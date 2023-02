Hoe Klaas Otto achter de plannen voor zijn liquidatie kwam (UPDATE)

Connect on Linked in

‘Toen ik het kamp op kwam rijden stonden die twee man klaar om te liquideren’. Voormalig president van motorclub No Surrender Klaas Otto blijkt enige jaren geleden aangifte te hebben gedaan van uitlokking moord tegen hem. In dossierstukken die Crimesite heeft ingezien schrijft de politie over verschillende getuigen die verklaren dat een voormalige vriend van Klaas Otto een moordmakelaar en twee uitvoerders had benaderd om hem dood te schieten. De recherche beschikt over audioopnames en telefoontaps waarin gedetailleerd over de plannen wordt verteld.

Het scheelde niet veel, zo was de taxatie van Otto zelf, afgelopen dinsdag op een zitting voor het gerechtshof in Den Bosch.

In Den Bosch loopt momenteel hoger beroep nadat Otto (55) door de rechtbank was veroordeeld witwassen, bedreiging, zware mishandeling en afpersing, en in een latere zaak voor het beïnvloeden van getuigen. Het gerechtshof besloot in het voorjaar van 2020 dat Otto onder voorwaarden op vrije voeten mocht komen. Hij werd in weer een andere zaak vrijgesproken van opdracht geven van een opdracht voor zware mishandeling. Voor zijn rol in de verboden No Surrender MC veroordeelde het gerechtshof Leeuwarden Otto in 2022 tot drie jaar cel.

Geschorst

Op 13 februari 2017 werd Otto geschorst uit voorlopige hechtenis. Hij wist toen nog niet dat een moordmakelaar de instructie had gekregen dat Otto zodra hij vrijkwam zo snel mogelijk ‘op zijn rug moest liggen’.

Zijn vriend Piet S. (47) had Otto na zijn vrijlating gevraagd om naar hem toe te komen in Etten-Leur. Otto zegt dat S. nog zo aardig was geweest om te vragen of hij wel vervoer had. Komt goed, had Otto gezegd, ik kom in het Fiatje van mijn vrouw.

Verboden in te rijden

Op de dag van de afspraak arriveerde Otto aan de achterkant van het woonwagenkampje in Etten-Leur waar S. woonde. Een toegang die alleen bekend is voor insiders, via een weggetje dat eigenlijk verboden in te rijden is.

Bij de ingang stond een zwarte auto geparkeerd tussen twee vrachtwagen-trailers. In de zwarte auto zaten twee mannen met hoodies over hun hoofd te niksen. Ze stonden klaar voor een rode Fiat, denkt Otto. Niet voor de witte Mercedes waarin hij aan kwam rijden. Want op het laatste moment had zijn zoon besloten hem te brengen omdat hij toevallig dezelfde kant uit moest. De mannen met de hoodies lieten Otto met rust.

Een paar dagen later zat Otto weer “veilig” in de cel omdat de officier van justitie hem opnieuw op had laten pakken, omdat hij de voorwaarden van zijn schorsing had overtreden.

Otto had de mannen in hoodies wel gezien maar er verder niet over nagedacht. Piet S. beschouwde hij als een vriend, die hem overigens nog een flink bedrag schuldig was.

Even apart

In juni 2018 dacht Otto weer terug aan die dag in Etten-Leur in februari 2017. Hij was inmiddels weer op vrije voeten gesteld. Klaas Otto handelt in dure auto’s en hij bezoekt die dag voor zaken samen met een vriend een zakelijke kennis in Enschede, uit dezelfde branche.

Maar het lijkt erop dat die kennis ook voor duisterder handel in de markt was. ‘Ik moet je wat vertellen’, zegt deze man, en hij neemt Otto en zijn vriend even apart in een kantoortje.

Ene Piet S. was vanaf halverwege 2016 verschillende keren bij hem geweest. Eerst om een dure auto te verkopen. Later had S. hem gezegd dat hij ‘iemand weg wilde hebben.’

Oké, had de Enschedeër geantwoord, dat gaan we regelen. Twee contacten, die hij ‘de Dikke en de Dunne’ noemde, stonden ervoor gereed.

Piet S. was bereid om voor de moord twee keer honderd ‘ruggen’ (200.000 euro) neer te tellen: een ton vooraf en een ton na afloop. Maar zo werkte de man uit Enschede niet, vertelde hij in 2018 aan Klaas Otto:

Ik zeg: Piet je geeft helemaal niets. lk zeg: je ziet het pas en je leest het pas als het gebeurd is.

Geweigerd

Tor zover alles goed en wel, aldus de Enschedeër. Totdat hij hoorde dat het doelwit Klaas Otto was. Hij had toen direct beleefd geweigerd, zo zei hij in zijn kantoortje aan Otto. Klaas was immers ook ‘een zigeuner’ en een soort ‘familie’ en daar wilde hij niet zomaar aan beginnen.

Er waren nog meer details. Volgens de man uit Enschede was ‘het allermooiste’ van het plan van Piet S. dat Otto voor zijn eigen liquidatie zou gaan betalen.

S. had voor de Dikke en Dunne namelijk nóg twee klusjes. Bij een tante van Klaas Otto in Bergen op Zoom zou het tweetal van ‘onder de woonwagen’ geld van Klaas gaan weghalen. En bij een goede bekende van zowel Otto als Piet S., een man die op een kamp in Haarlem woonde, zouden van ‘onder’ de woonwagen ‘klokkies’ moeten worden geroofd.

Zorgen

De kennelijke moordmakelaar maakte zich zorgen, zo vertrouwde hij Otto toe. Want de Dikke en de Dunne hadden volgens hem gezegd: ‘die Klaas Otto, die is er geweest’, en ze waren doorgegaan met hun plan.

De Enschedeër had daar ook aanwijzingen voor omdat hij rond dezelfde tijd als Klaas Otto (medio februari) op het kampje van Piet S. in Sint Willebrord bij de achtergang twee mannen met hoodies op had gesignaleerd.

Opnameapparatuur

Volgens de advocaat van Klaas Otto, Louis de Leon, komt dit hele verhaal niet uit de dikke duim van Klaas Otto, maar is het uit en te na gedocumenteerd.

Otto is namelijk met zijn vriend na het eerste gesprek in Enschede teruggegaan, dit keer maakte hij heimelijk geluidsopnames. Te horen is dat Otto moet beloven het allemaal niet door te vertellen. En dan doet de autohandelaar uit Enschede alles in detail uit de doeken.

De vriend van Otto heeft, eveneens met opnameapparatuur, een bezoek gebracht aan een man die de Dunne zou zijn. Dat ging nog bijna mis omdat deze Dunne hem wilde gaan fouilleren. De vriend moest met een smoes terug naar een kompaan, die niet mee mocht, om de spullen snel te lozen.

De politie hoorde later de man uit Enschede in een afgeluisterd telefoongesprek zeggen dat hij niet blij was dat Otto naar de politie was gestapt.

Trammelant

Volgens de recherche spreken de opnames alles bij elkaar duidelijk taal. Een rechercheur schrijft in een proces-verbaal dat:

… de opnames bevestigen dat [de man uit Enschede] verteld heeft, dat Piet S. Klaas Otto wil laten vermoorden.

Op 4 april 2019 heeft Klaas Otto aangifte gedaan. De politie startte het onderzoek “Botter” en heeft in 2019 en 2020 zowel de Dikke en de Dunne als de autohandelaar ondervraagd. Die laatste wilde geen enkele verklaring afleggen. De Dikke was ook niet bereid te praten.

De Dunne wel. Hij bevestigde in een verhoor dat er iemand was geweest het verzoek om Otto weg te maken had neergelegd. Dat zou best eens Piet S. geweest kunnen zijn:

Die had trammelant met Klaas Otto en vroeg of ik wat geld wilde verdienen. Maar dat doe ik niet, zulke dingen.

Wat zou nu het motief geweest hebben kunnen zijn voor Piet S. om Otto te laten liquideren? De man uit Enschede had er ook naar geïnformeerd:

Klaas hoort niet bij ons zegt hij. lk zeg hoort niet bij ons? Wat is er aan de hand dan? Hij zegt hij hoort niet in de familie bij ons. Nou toen schrok ik hè.

Peter van der Linden

Piet S. zit inmiddels voor lange tijd in de cel. Hij kreeg in 2020 18 jaar omdat hij samen met twee andere in een café Peter van der Linden heeft geliquideerd. Corné R., die in november 2018 bekende, is ervoor als schutter veroordeeld.

De man uit Enschede zegt op de opname ook dat Piet S. hem vertelde dat hij ‘Corneke’ opdracht gaf ‘Peet van der Linde’ dood te schieten. Die liquidatie bij café ’t Hoekske was op 6 januari 2017. Dat was een dikke maand voor de vrijlating van Klaas Otto, en de vermeende liquidatiepoging bij het kampje in Etten-Leur.

De tijdlijn is bijzonder, vinden Klaas Otto en zijn advocaat.

Niet lang na de liquidatie van Van der Linden legde Piet S. In het moordonderzoek bij de recherche een zeer lange verklaring af. Hij beschuldigde Otto van afpersingen en zei ‘doodsbang’ voor Otto te zijn. Verder suggereerde hij dat het Otto was geweest die de moord bij ’t Hoekske had gearrangeerd.

Advocaat De Leon:

S. hield er natuurlijk rekening mee dat de politie op zijn hielen zou zitten voor de moord op Van der Linden. Door Klaas Otto naar de afgrond te verklaren kocht hij veel tijd. En ondertussen liet hij geld storten op de rekening van Corné zodat die hem niet zou noemen.

Maar in mei van 2017 arresteerde de politie Piet S. toch voor de moord.

Aha-moment

Een handvol dagen na de belastende verklaring van Piet S. wordt Otto op 17 februari 2017 vrijgelaten. Onwetend van de verklaring die zijn vriend tegen hem heeft afgelegd rijdt hij naar hem toe, de dag dat volgens hem de liquidatie mislukte.

Een dikke week hierna stond Klaas Otto voor de raadkamer van de rechtbank in Breda omdat hij opnieuw was aangehouden. Hij had de verklaring van Piet S. onder ogen gehad en kreeg een aha-moment over de mannen met de hoodies.

Otto zei toen (in 2017 dus) tegen de rechtbank dat hij gezien de verklaring van Piet S. dacht dat hij een paar dagen eerder in Etten-Leur aan een liquidatie in opdracht van S. was ontsnapt ‘omdat ik niet in een rood Fiatje kwam aanrijden’. De mannen in de geparkeerde zwarte auto stonden aan de achterkant van het kampje. ‘Piet en ik nemen al jaren deze weg, dus Piet wist ik langs deze weg zou komen.’

Het Openbaar Ministerie heeft in 2021 laten weten dat er ‘onvoldoende wettig en overtuigend bewijs is voor een succesvolle vervolging van Piet S. ter zake poging uitlokking tot moord op Otto’. De zaak tegen S. is daarom geseponeerd.