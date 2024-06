Nieuwe kroongetuige verklaart over moorden in Amsterdam en Rotterdam (UPDATE2)

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie in Amsterdam heeft een kroongetuige-overeenkomst gesloten met een Amsterdammer die verklaringen heeft afgelegd over meerdere moorden in Amsterdam en Rotterdam. Dat heeft het Openbaar Ministerie dinsdagochtend bekend gemaakt. De man is veroordeeld voor het medeplegen van de moord op Serdar Ay (foto) in 2020.

Beschieting

Het gaat om de moord op Ibrahim Azaïm op 10 mei 2020 te Rotterdam, voorbereidingshandelingen voor een moord op een 39-jarige man uit Rotterdam in de periode mei tot juni 2020 te Rotterdam, de beschieting op club Mad Fox op 29 juli 2020 te Amsterdam en de moord op Serdar Ay op 20 oktober 2020 te Amsterdam.

Vergissing

De kroongetuige is Dominique “Do” K. en is 29 jaar. Hij heeft verklaringen afgelegd in ruil voor strafvermindering. Hij had al in het onderzoek naar de moord op Ay bekend een peilbaken onder een auto te hebben geplakt. Deze auto was van het echte doelwit. De moord op Ay was een vergissing, hij had de auto even geleend.

Het OM stelt dat K. belangrijke informatie verstrekt over zowel zijn eigen rol als die van opdrachtgevers en uitvoerders.

Belwinkel

In mei 2022 is K. door de rechtbank in Amsterdam tot vijftien jaar gevangenisstraf veroordeeld voor de betrokkenheid bij de moord op Serdar Ay in oktober 2020 in Amsterdam en een gewapende overval een maand later op een belwinkel in Alphen aan den Rijn. Die zaken lopen nu in hoger beroep.

Het Openbaar Ministerie had 18 jaar cel geëist tegen K.. Het eigenlijke doelwit was waarschijnlijk een 33-jarige crimineel. Deze heeft tegenover de politie de namen van de mannen genoemd die de aanslag volgens hem hadden uitgevoerd.

Azaïm

Ibrahim Azaïm is op 10 mei 2021 in Rotterdam doodgeschoten. Hij werd gezien als een nauw contact, een ‘pleegzoon’, van de later veroordeelde Rotterdamse cocaïnehandelaar “Piet Costa” (Roger P.), die een conflict had met een voormalige compagnon, de Iraniër Ali D.. Die laatste zou een bedrag van 130 miljoen euro van P. hebben gestolen.

Op 16 mei 2021 was er in Amsterdam een schietpartij op de Maassluisstraat in Amsterdam-Slotervaart. Daar overleed waarschijnlijk bij vergissing Ayla Mintjes (27). Zij was de vriendin van Anis B., een zwager van Ali D..

het Openbaar Ministerie verklaarde later in een rechtszaak dat het eigenlijke doelwit Anis B. door negen personen in de gaten was gehouden.

Speciaal team

Nadat de betrouwbaarheid van de verklaringen van K. is beoordeeld is de kroongetuige-overeenkomst gesloten. De overeenkomst is door het College van procureurs-generaal goedgekeurd en daarna door de rechter-commissaris van de rechtbank in Amsterdam positief getoetst op rechtmatigheid.

De zaken waarover de kroongetuige heeft verklaard worden onderzocht door een speciaal rechercheteam met Amsterdamse en Rotterdamse rechercheurs, onder leiding van een team van Rotterdamse en Amsterdamse officieren van justitie en worden aangebracht bij de Amsterdamse rechtbank.

OVV

Sinds het moment vorig jaar dat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) een vernietigend rapport uitbracht over de beveiligingscapaciteit van de overheid van kroongetuigen en hun familie en andere betrokkenen zijn er geen nieuwe kroongetuigen aangetreden. De OVV heeft geconcludeerd dat Justitie ernstig tekort is geschoten in de beveiliging rond kroongetuige Nabil B.. Diens broer Reduan, advocaat Derk Wiersum en vertrouwenspersoon Peter R. de Vries zijn doodgeschoten. Informatie en taken werden bínnen de overheidsdiensten niet goed verdeeld. De hoofdofficier van het parket Midden-Nederland legde in reactie op het rapport zijn functie neer.

Het Openbaar Ministerie in Amsterdam laat dinsdag weten dat er de inzet van kroongetuigen noodzakelijk is ‘bij het aanpakken van criminele netwerken die anders niet of zeer moeilijk te stoppen zijn.’

