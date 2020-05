‘Woede om corona-verlof moordenaar’

Connect on Linked in

De vader van Kim Stoker (24), die in 2013 werd vermoord door haar vriend, is boos omdat de moordenaar van zijn dochter Kim thuis met verlof is met een enkelband om. Hij zat in de gevangenis in Veenhuizen en werd door de corona-maatregelen van de Dienst Justitiële Inrichtingen enkele weken geleden naar huis gestuurd.

(beeld EenVandaag)

Doodgestoken

Tegen RTV Drenthe zegt Rob Stoker: ‘Ik snap hier helemaal niks van, die man hoort gewoon opgesloten te zitten in zijn cel. Daar is hij toch ook veilig voor corona. Dit is te bizar voor woorden.’

De 24-jarige Kim Stoker werd op 10 februari 2013 in haar flatwoning in Emmen door haar vriend Arjan de G. doodgestoken met dertig messteken omdat hij boos op haar was. Hij kon niet verkroppen dat ze verliefd was geworden op een ander. Hij kreeg twaalf jaar cel wegens doodslag.

ZBBI

DJI besloot half maart 175 gedetineerden die in zeer beperkt beveiligde inrichting (ZBBI) in Nederland gevangen zitten te laten gaan, de meesten met electronisch toezicht. Zo wordt binnen de inrichtingen ruimte gecreëerd die corona-besmetting tegen moet gaan.

Stoker vindt het fout dat DJI zijn familie, als nabestaanden, niet op de hoogte heeft gebracht. Pas bij navraag, en na enige tijd wachten, kwam hij erachter dat De G. thuis zat.

De G komt volgend jaar februari geheel op vrije voeten. In de ZBBI had hij overigens al weekendverlof. Hij krijgt binnenkort een resocialisatietraject om hem voor te bereiden op terugkeer in de samenleving.

Overigens heeft DJI aan Stoker laten weten dat het verlof ‘tijdelijk’ is.

Op dit moment heeft de moordenaar van Kim Stoker naast zijn enkelband-toezicht ook een gebiedsverbod voor de gemeente Emmen.

Zie ook:

Rookbommen en protest in Sittardse gevangenis

Gedetineerde krijgt eigen cel na corona-besmetting

Nu acht corona-patiënten in penitentiaire inrichtingen (UPDATE5)

Minister: acht corona-besmettingen in de PI’s (UPDATE)

Drie gedetineerden uit PI Grave naar ziekenhuis

In vijf PI’s worden mondkapjes gemaakt

Corona: met zijn vieren op een lege afdeling

Corona-schorsing? Eerst hoger beroep intrekken