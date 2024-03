OM eist in hoger beroep zes keer levenslang in liquidatieproces Eris

Connect on Linked in

Het Openbaar Ministerie heeft maandag in hoger beroep zes keer levenslang geëist tegen zes hoofdverdachten in het grote strafproces Eris. Naast Delano R., de leider van de inmiddels verboden motorclub Caloh Wagoh, eist justitie levenslang tegen Greg R., Ferrel T., Jermaine B., Feno D. en Guyno O.. Tegen dertien medeverdachten zijn straffen tussen de zestien en 30 jaar cel geëist.

Negentien verdachten

De negentien verdachten, onder wie kopstukken en leden van Caloh Wagoh, zouden in 2017 in wisselende samenstellingen vijf liquidaties, voorbereidingshandelingen voor liquidaties en diverse geweldsdelicten hebben gepleegd. Ook verdenkt het OM veertien van hen van deelname aan een criminele organisatie. De verklaringen van kroongetuige Tony de G. zijn bepalend in het omvangrijke Eris-proces.

‘Nauwelijks te bevatten’

Volgens het OM vormden veertien verdachten een criminele organisatie gericht op het doden van mensen in ruil voor geld. De advocaten-generaal zeggen daarover: ‘De strafzaak Eris is op het oog omvangrijk en inhoudelijk nauwelijks te bevatten. Omvangrijk vanwege het grote aantal dossiers en het aantal verdachten. Tegelijk is de zaak ook nauwelijks te bevatten, vanwege het schaamteloze gemak waarmee via de pgp-berichten gesproken wordt over het doden van mensen en het uitvoeren van liquidaties.’

Vijf overige verdachten in hoger beroep waren volgens het OM geen onderdeel van de organisatie maar werden wel door de organisatie ingezet voor gewelddadige klussen.

Delano R.

Hoofdverdachte Delano R. (53), alias Keylow, was de voorman van Caloh Wagoh. Volgens het OM zou hij samen met Jermaine B. en Feno D. de criminele organisatie hebben aangestuurd. De organisatie pleegde moorden op bestelling. In een periode van acht maanden werden in 2017 vijf mensen doodgeschoten, drie moorden voorbereid en nog eens zeven mensen op de lijst gezet om te worden gedood. Een jaar later werd nog een liquidatie voorbereid.

Het OM eist in hoger beroep levenslang tegen Delano R..

Kennelijk was er ‘oorlog’ in de onderwereld. Een oorlog die al lang gaande was. Een oorlog waar de verdachte part nog deel aan had, maar waar hij wel ‘brood’ in zag. Voor hem waren de liquidaties een verdienmodel. Het is ontluisterend dat hij, met als enige drijfveer geld, over leven en dood dacht te kunnen beschikken.

Ook Greg R., Ferrel T., Jermaine B., Feno D. en Guyno O. hoorden in hoger beroep levenslang tegen zich eisen. B. en D. namen de moordopdrachten aan en werden daarmee ook een belangrijk onderdeel van de criminele organisatie. De andere verdachten hebben zich volgens het OM schuldig gemaakt aan minstens het medeplegen van één van de moorden, en soms ook de voorbereiding van andere levensdelicten of het plegen van ander zwaar geweld zoals het schieten op een woning. De strafeisen tegen hen variëren van zestien jaar tot 30 jaar cel.

Vier keer levenslang

De rechtbank legde in juli 2022 levenslang op aan Delano R., Ferrel T., Jermaine B. en Feno D.. Onderwereldveteraan Greg R. werd veroordeeld tot zes jaar en negen maanden gevangenisstraf. Guyno O. (die al is veroordeeld tot 26 jaar celstraf voor de vergismoord op Hakim Changachi) werd geheel vrijgesproken voor de liquidatie van Justin Jap Tjong.

Kroongetuige

Kroongetuige Tony de G. deed onder meer mee aan het plegen van de moord op Jaïr Wessels. Het OM zou zonder zijn afspraken 20 jaar tegen hem hebben geëist. Omdat zijn verklaringen zo belangrijk zijn geweest voor het onderzoek Eris resulteerde dit als beloning in een strafeis van tien jaar. Deze straf kreeg hij ook bij de rechtbank.

Betrouwbare verklaringen

De kroongetuige heeft in hoger beroep ook verklaard over de zaak. Die verklaringen zijn volgens het OM consistent en betrouwbaar, bovendien worden ze ondersteund door ander bewijs. Zonder de verklaringen van de kroongetuige zouden de moorden en voorbereidingen hiervan in deze strafzaak niet zijn opgelost. De verklaringen vormen samen met onderschepte pgp-berichten het belangrijkste bewijs in de zaak.

De professionaliteit van de organisatie van enerzijds, ‘het management’ staat in schril contrast met de professionaliteit van de ‘teams’, de uitvoerders. Wapens die weigerden, geen vuur meenemen terwijl er een auto in brand gestoken moest worden, zelf gewond raken tijdens een klus. Tegelijkertijd was de uitvoering zeer gewelddadig. Op de openbare weg met automatische wapens, soms in aanwezigheid van getuigen. Juist hierdoor wordt het gevoel van onveiligheid in de samenleving vergroot’, aldus de advocaten-generaal vandaag tijdens de zitting.

